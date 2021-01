Mancava solo il comunicato ufficiale, poco prima delle 12.30 è arrivato anche quello: Frank Lampard è stato esonerato dal Chelsea. Il tecnico dei Blues paga gli ultimi risultati deludenti in Premier League e a prenderne l'eredità sarà Tuchel, che invece è stato esonerato a fine dicembre dal Paris Saint-Germain. Per il tedesco pronto un contratto fino al 2022.

«Questa è stata una decisione molto difficile, e che il proprietario e il Consiglio non hanno preso alla leggera - si legge nella nota -. Siamo grati a Frank per ciò che ha ottenuto come Head Coach del Club. Tuttavia, i risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le aspettative del club, lasciando il club a metà classifica senza un percorso chiaro per un miglioramento continuo.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Non ci può mai essere un buon momento per separarsi da una leggenda del club come Frank, ma dopo lunghe discussioni e considerazioni è stato deciso un cambiamento ora per dare al club il tempo di migliorare le prestazioni e i risultati in questa stagione.

Roman Abramovich ha dichiarato: "Questa è stata una decisione molto difficile per il Club, anche perché ho un ottimo rapporto personale con Frank e ho il massimo rispetto per lui. È un uomo di grande integrità e ha grande etica del lavoro. Tuttavia, nelle circostanze attuali riteniamo che sia meglio cambiare manager. A nome di tutto il Club, del Consiglio e personalmente, vorrei ringraziare Frank per il suo lavoro come Head Coach e augurargli ogni successo in futuro. È un'icona importante di questo grande club e il suo status qui rimane immutato. Sarà sempre accolto calorosamente a Stamford Bridge". Il club non farà ulteriori commenti fino a quando non verrà nominato un nuovo allenatore capo».

A nulla è servita la vittoria in FA Cup contro il Luton Town: il Chelsea in Premier ha perso cinque delle ultime otto partite e ha salutato la vetta della classifica precipitando addirittura al nono posto, a cinque punti dalla zona Champions. Prima della partita contro il Luton Town, Lampard aveva detto: «Sono un combattente prima di tutto. È così che sono riuscito a fare una carriera come giocatore. Quando ho fatto le valigie, avrei potuto facilmente rimanere nei media o uscire del tutto dal calcio. Sapevo che ci sarebbero stati momenti difficili e cose che non puoi controllare come facevi da giocatore». Come questa, che lo ha costretto a salutare la squadra per cui è stato anche a lungo capitano.

