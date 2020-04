Lo sport è fermo. Lo sport vuole ripartire. Lo sport decide. È un agenda ricca di piccoli gesti simbolici e scelte definitive quella di maggio, per lo sport: non solo quello italiano, non solo il calcio. Si comincia proprio domani con una riunione a Londra, che coinvolge i club della Premier, per verificare la possibilità che il campionato di calcio britannico possa ripartire. Mentre in Italia i club della Serie A discuteranno di diritti tv. Prossima settimana invece potrebbe essere il giorno buono per la ripartenza della Bundesliga. Il 25 maggio poi la Uefa dovrà sapere da tutte le federazioni europe quali saranno i format definitivi dei campionati, per definire l'accesso alle competizioni europee. Ma c'è anche il ciclismo internazionale che fissa definitivamente il calendario delle competizioni e l'Nba che prova a rimettere il piede sul parquet.



Ecco di seguito i principali appuntamenti di maggio: 1 - Inghilterra, il protocollo del governo ai 20 club di Premier e riunione di Lega. Italia, assemblea Lega calcio sui diritti tv 4 - Italia: via alla Fase 2 con allenamenti degli sport individuali. In Spagna autorizzati gli allenamenti individuali di tutte le discipline, è quella che chiamano Fase 0 5 - Svizzera: atteso il calendario ciclistico dall'Uci, Tour e Mondiali devono vedersi confermate le date mentre Giro, Vuelta e classiche del Nord aspettano le loro. In Spagna al via i test medici per i calciatori della Liga 7 - Italia: assemblea di Lega Serie C 8 - USA: le squadre di Nba possono tornare al lavoro. Italia: si riunisce il consiglio della federcalcio 9 - Far Oer: riparte il campionato di calcio 9 - Germania: data in cui la Bundesliga si dice pronta a riprendere | 11 - Francia: fine del lockdown, autorizzata l'attività sportiva all'aperto 18 - Spagna: via alla Fase 1, possibile ripresa allenamenti in Liga 25 - Svizzera: l'Uefa aspetta i piani di chiusura stagione dalle federazioni 27 - Svizzera: riunione Uefa Ultimo aggiornamento: 16:13