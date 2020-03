Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO Domani termina il periodo di isolamento volontario in casa, dopo la positività di Rugani e in seguito di. Ma intanto il tampone del difensore bianconero – primo positivo al Covid-19 in Serie A – diventa un caso, dopo le rivelazioni della compagna TPI. “Daniele aveva qualche linea di febbre e decise di dormire alla Continassa. Con il consenso della Juve si sottopose al tampone domenica 8 marzo presso il JMedical, giorno die il risultato arrivò 24 dopo, il 9 marzo – racconta la Persico -. E’ una fortuna che si sia scoperto il suo caso, il virus avrebbe potuto contagiare tanti altri atleti nel mondo nel calcio”. Una versione che rischia di sollevare parecchi dubbi e interrogativi, ma non coincide con quella ufficiale della società: la Juventus ha smentito, confermando tempi e modalità comunicate ufficialmente nei giorni scorsi: tampone eseguito l’11 mattina ed esiti ufficializzati in serata.