Spadafora: «Piano straordinario per il ritorno dello sport a maggio»

«Sinceramente pensare oggi alla ripresa è molto difficile. Fino al 13 aprile restiamo a casa, è la cosa più giusta da fare. È molto difficile pensare a un ritorno in campo, chi dovrà prendere le decisioni dovrà stare attento. Si tratta di salute»: è il giudizio del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in collegamento da casa dell'ex capitano nerazzurro. «Non è un interruttore che si accende e si spegne, bisognerà vedere l'aspetto psicologico dei giocatori - continua Zanetti - percepisco la loro preoccupazione e bisogna tenerne conto, sono esseri umani che hanno famiglia. Io lavoro da qui, in contatto con il mister, Lele (Oriali ndr), i ragazzi e gli altri dirigenti: stiamo lavorando per soddisfare le esigenze dei nostri partner che hanno puntato su di noi».

Un piano straordinario per lo sport, per far ripartire le attività da maggio. Sta lavorando a questo il ministro dello sport, che ne ha parlato in un video postato oggi su, annunciando di pensare a «un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall'emergenzaper pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie».