TORINO – La Juve non perde tempo: richiamati a Torino i 9 stranieri all’estero per la ripresa degli allenamenti individuali alla Continassa. Con il seguente programma: tra martedì e mercoledì torneranno in campo i giocatori che in questo momento sono a Torino, mentre le tempistiche per i 9 stranieri sono ancora da definire nel dettaglio, visto che sono stati richiamati ma senza una data fissa entro la quale fare ritorno in Italia, ma in settimana torneranno tutti. Dopo qualche problema legato ai piani di volo inizialmente cancellati dalla Spagna – come riportato dai media portoghesi -, l’aereo privato di CR7 alle 18.30 è atterrato all’aeroporto di Madeira per riportarlo in Italia: nelle prossime ore il portoghese farà ritorno in Italia e come tutti i suoi compagni al rientro è atteso da 14 giorni di isolamento, come da protocollo. Il gruppo squadra della Juventus soggiornerà al JHotel, struttura adiacente al centro sportivo bianconero e collegata con un tunnel sotterraneo, con tutte le procedure previste. Niente doccia e spogliatoi off limits, i giocatori arriveranno al campo già cambiati dal J Hotel e si faranno la doccia una volta rientrati in camera. In attesa di Ronaldo, Rabiot, Khedira, Szczesny, de Ligt, Alex Sandro, Douglas Costa, Danilo e Higuain la Juventus programma la ripresa degli allenamenti, un passo alla volta, verso la ripartenza del campionato. Ultimo aggiornamento: 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA