«Non dimentichiamoci che ci deve essere sempre uno spazio per i tifosi. Il calcio senza spettatori non è ovviamente lo stesso, ma bisogna avere pazienza nel considerare il momento giusto per riportare i tifosi negli

stadi». Lo dice, in un videomessaggio indirizzato alle 211 federazioni che fanno parte della Fifa, il presidente dell'ente mondiale del calcio Gianni Infantino. «Continueremo a lavorare instancabilmente, ma anche con discrezione e rispetto per andare oltre queste misure temporanee, e per poter garantire che i tifosi siano riammessi in modo sicuro e responsabile negli stadi».

«La Fifa sta lavorando duramente per presentare nelle prossime settimane una soluzione ottimale e positiva al Consiglio», ha aggiunto Infantino, parlando del "piano Marshall" di sostegno finanziario al calcio in crisi per l'emergenza coronavirus. «Stiamo sviluppando un sistema gestibile, ma anche basato sulle esigenze. Vogliamo che il piano di agevolazione finanziaria abbia un'ampia copertura che includa il calcio femminile e che operi in modo moderno, efficiente e trasparente».

Ultimo aggiornamento: 15:29

