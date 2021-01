Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo il caso Dzeko-Fonseca si apre anche quello El Shaarawy: il Faraone ha trovato l’accordo per trasferirsi in giallorosso, ieri è rientrato nella Capitale da Dubai e si è sottoposto a tampone. L’esito, però, avrebbe dato risultato positivo e, dunque, costretto l’attaccante alla quarantena per smaltire le ultime tossine del virus. El Shaarawy, infatti, sta bene ma avrebbe una bassa carica virale che dai tamponi italiani è rilevata. Oggi avrebbe dovuto svolgere le visite mediche a Villa Stuart, ma non si è potuto presentare. Intanto, nello staff della Roma sono risultate due persone positive al Covid, la squadra in queste ore in bolla per poter prendere parte regolarmente alla partita contro lo Spezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA