Dazn si prende tutte le partite: la Serie A trasmessa in streaming

Svolta storica per la Serie A: le partite dei prossimi tre campionati di serie A saranno trasmessi da Dazn. È appena terminata la votazione nel corso dell'assemblea: 16 voti per Dazn, tra i quali quello del presidente del Napoli, De Laurentiis, che già tre settimane fa aveva sollecitato questo accordo. Dazn assicurerà 840 milioni di euro per il triennio 2021-2024. Resta da capire se Sky potrà trasmettere tre gare: i colloqui con la Lega Serie A proseguiranno fino a lunedì, data di scadenza del bando. Sky ha offerto 70 milioni a stagione.

Sarà decisa successivamente l'assegnazione dei diritti internazionali: De Laurentiis, presente all'assemblea con l'ad azzurro Chiavelli, ha chiesto di riflettere sulle proposte pervenute.