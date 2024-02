De Laurentiis pensa all'esonero a Bari: tra le opzioni anche Cannavaro

La pesante sconfitta contro il Palermo e il dodicesimo posto in classifica non rendono tranquillo il Bari dei De Laurentiis, anche per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, proseguono le riflessioni sull'allenatore Pasquale Marino che era arrivato lo scorso ottobre per il primo cambio in corsa sostituendo l'esonerato Michele Mignani.

Nuovo cambio possibile in panchina, quindi, per il Bari: Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi - numero uno dei pugliesi - potrebbero prendere in considerazione anche Fabio Cannavaro, napoletano che ha già allenato in B lo scorso anno quando è salito in corsa sulla panchina del Benevento.

Dopo l'esperienza con i giallorossi, Cannavaro è rimasto senza panchina quest'anno, aspettando la giusta occasione. Ma con i club italiani e quelli stranieri - soprattutto in Turchia - la giusta occasione non è mai arrivata. Lo scorso novembre Cannavaro è sembrato in corsa anche per la guida del Napoli dopo l'addio a Garcia, ma De Laurentiis ha poi scelto Mazzarri.