Napoli-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv: alle 17 la conferenza stampa di Mazzarri

Torna il campionato e torna il Napoli di Walter Mazzarri, che cerca risposte dopo lo 0-0 poco emozionante di Roma contro la Lazio. Gli azzurri - dopo gli impegni di Supercoppa Italiana - tornano a giocare al Maradona contro il rivoluzionato Verona delle ultime settimane di mercato.

Un impegno sulla carta non proibitivo, ma comunque fondamentale per Kvaratskhelia e compagni che devono ritrovare i tre punti in campionato se vogliono tentare almeno la rincorsa al 4° posto.

Mazzarri torna a parlare in conferenza a 24 ore dalla sfida del Maradona: i dubbi sono tutti per la formazione da schierare, visto che con il rientro di Anguissa e il graduale svuotamento dell'infermeria gli azzurri tornano ad avere una rosa ampia e pronta agli impegni che verranno.

In casa Napoli tiene comunque banco il caso Piotr Zielinski: ieri il polacco è stato escluso dalla lista Champions League - con lui anche Dendonckker - e sembra ormai pronto a salutare anche con qualche mese d'anticipo la causa azzurra. Fuori da ogni lista ci è finito invece Demme, che non sarà dunque a disposizione dell'allenatore per gli impegni in Serie A.