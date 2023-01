Fiorentina-Pomigliano, granata determinate a ripartire

Ultima di gennaio. La 15esima giornata di serie A si aprirà nel segno di Fiorentina-Pomigliano. In diretta su TimVision (ore 14.30), capitan Gaia Apicella e compagne saranno impegnate in trasferta allo stadio Piero Torrini. Toscane e campane sono state battute di recente dalla Roma di Alessandro Spugna: la Viola 1-7, le pantere 1-8, sempre tra le mura amiche.

«Sarà una partita importante per entrambe le formazioni. La Fiorentina è un club blasonato. E’ evidente il gap tecnico, però andremo al Torrini per fare la nostra partita ed ottenere un buon risultato», spiega alla vigilia il tecnico Carlo Sanchez. «Mi aspetto una buona prestazione di squadra, perché con le performance di qualità è possibile ottenere i risultati», auspica fiducioso l’allenatore granata.

Scivolone ai quarti. «Una parentesi negativa la gara di Coppa Italia. Un risultato pesante che non deve scoraggiarci. Si è trattato di un incidente di percorso. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità. Il gruppo è tranquillo e ha lavorato bene durante la settimana», osserva Sanchez. «Le ragazze sono determinate a ripartire: stanno bene a livello atletico e mentale. Non occorre toccare alcuna corda per riprendere il cammino», avverte il coach napoletano, che rimarca «la consapevolezza e la fortuna di lavorare in un ambiente sano, dove il calcio è inteso come passione e divertimento».