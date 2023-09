Morto Giovanni Lodetti, l’ex centrocampista​ che con il Milan vinse tutto

Il mondo del calcio piange Giovanni Lodetti, ex centrocampista di Milan e Nazionale, scomparso oggi all'età di 81 anni. In carriera ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia rossonera, più un Europeo in maglia azzurra nel 1968.

Il Milan dice addio a Giovani Lodetti

Il cordoglio della Sampdoria

«Un amore infinito il suo per il, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell'inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta». Così il Milan sul suo profilo X saluta Giovanni Lodetti, morto oggi all'età di 81 anni.Cordoglio della Sampdoria per la morte di Giovanni Lodetti.L'ex centrocampista - ricorda il sito del club genovese, collezionò 132 presenze con i blucerchiati tra il 1970 ed il 1974. Classe 1942, approdò a Genova dal Milan nel '70 in cambio di Romeo Benetti e 350 milioni di lire. Giocò ben 129 partite consecutive, buona parte della quali con la fascia da capitano.