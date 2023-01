Il Napoli femminile chiude al secondo posto il girone d'andata

Goleada e secondo posto. In forza della larga vittoria maturata a Cercola contro il Tavagnacco (6-0), alla luce del pareggio tra Sassari Torres e Cittadella (1-1), il Napoli femminile si conferma l’anti Lazio. Capitan Paola Di Marino e compagne hanno chiuso il girone d’andata a 33 punti, a due lunghezze dalle biancocelesti.

«Il fattore campo è molto importante. Quando giochiamo in casa, facciamo le migliori prestazioni. E il pubblico ci aiuta molto», dichiara soddisfatta Serena Landa. «Allo stadio Giuseppe Piccolo riusciamo a giocare in ampiezza, mettendo in difficoltà le avversarie», evidenzia la calciatrice di Seveso.

Alla ricerca della prima rete in azzurro, l’ex romanista è stata protagonista di uno splendido assist per il momentaneo 3-0 della spagnola Elisa del Estal Mateu. «Il girone di ritorno sarà una sfida contro noi stesse, dovremo sfruttare tutte le partite e fare risultato in trasferta», avverte la giocatrice classe 2001.

Domenica da incorniciare per il tecnico transalpino Dimitri Lipoff. Dal Tavagnacco alla Roma, da Cercola a Fuorigrotta, dove l’allenatore francese si è gustato il prezioso successo del Napoli di Luciano Spalletti al Maradona con la moglie Elisa e le due bimbe.