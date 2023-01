Fiorentina-Pomigliano 2-0, la doppietta di Kajan stende le pantere

Viola ungherese. Decide Zsanett Kajan la sfida tra Fiorentina e Pomigliano. La doppietta della centrocampista classe 1997 regala alle ragazze di Patrizia Panico il momentaneo secondo posto in classifica, agganciando la Juventus (31). Per il club del presidente Rocco Commisso si tratta della seconda vittoria di fila senza subire reti in serie A.

Non sfigurano le pantere allo stadio Piero Torrini. Capitan Gaia Apicella e compagne rimediano la seconda sconfitta consecutiva, costrette a rinunciare ad Asia Bragonzi per noie fisiche.

Un gol per tempo. Le padrone di casa si portano in vantaggio al 20’. L’islandese Alexandra Johannsdottir centra il palo e sugli sviluppi dell’azione Michela Catena viene messa giù in area. Per il direttore di gara Dario Madonia di Palermo non ci sono dubbi. Dagli undici metri la calciatrice di Budapest supera il portiere serbo Sara Cetinja. Dalla distanza si rinnova il duello con l’estremo difensore, che si rifugia in angolo (35’). Per un presunto fallo di mani invoca un rigore anche il Pomigliano, che però non viene concesso. Da segnalare il tentativo iniziale della brasiliana Verena Amorim Dias di sorprendere la bolzanina Katja Schroffenegger.

Nella ripresa pregevole la rovesciata di Catena, interviene Cetinja: mano destra aperta e pericolo sventato (59’). Dieci minuti dopo raddoppia la formazione toscana. Assist perfetto di Catena per la compagna magiara e definitivo 2-0. Esordio vincente per la francese Annahita Zamanian. Due le ex del Napoli femminile in campo: Federica Cafferata ed Emma Severini. In panchina, invece, Rachele Baldi e Kaja Erzen. Pomigliano ben organizzato ma poco incisivo in avanti.

Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Carlo Tavecchio, past president della Figc, e al 21esimo minuto in memoria delle vittime della Shoah.