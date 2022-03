Roberto Mancini commenta ai microfoni di Rai Sport la sconfitta della Nazionale contro la Macedonia del Nord, che vale l'esclusione da Qatar 2022: «L'Europeo è stata la cosa più bella a livello professionale e questa la più grande delusione. Nel calcio accadono cose incredibili e stasera è successa. Forse non dovevamo esserci, ma abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere. Certe partite sono così, difficile anche parlare della partita».

Il ct, amareggiato, ha spiegato: «La vittoria all'Europeo è stata strameritata e poi la fortuna che ci aveva accompagnato, si è trasformata in totale sfortuna, ma quando si perde e si va fuori si deve anche soffrire. Ci sono state due situazioni che normalmente non accadono, ne bastava una. Subire il gol al 90' sembra fatto apposta. Questa è una squadra con bravi giocatori, mi dispiace molto per loro. A livello umano posso dire che voglio più bene ai ragazzi che a luglio, è un momento di grande difficoltà, poi vedremo. Prima bisogna far passare un pò di tempo ma la squadra ha giocatori bravi e ha un grande futuro».