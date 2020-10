Juventus in allarme, Dybala salta anche Bolivia-Argentina

Ancora problemi per Paulo Dybala, che salterà anche la seconda partita della sua Argentina contro la Bolivia. La conferma arriva direttamente dai canali ufficiali dalla Seleccion, dopo aver mancato la prima partita contro l’Ecuador, la Joya non salirà nemmeno sull’aereo con i compagni per la trasferta a La Paz, per la sfida contro la Bolivia in programma martedì prossimo. «Dybala non è in condizione di praticare l'attività sportiva e deve ancora recuperare dai problemi intestinali». In preallarme anche la Juventus, visto che Dybala è partito per il ritiro dell’Argentina recuperato dall’infortunio muscolare (tanto che avrebbe giocato titolare contro il Napoli) e nel piano dell’emergenza sanitaria è rimasto fermo ed in isolamento più un mese causa Covid-19.

Ultimo aggiornamento: 22:04

