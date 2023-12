Juventus-Pomigliano, scatta il girone di ritorno della serie A di calcio femminile

Girone di ritorno. Con la decima giornata di Serie A inizia la seconda parte della stagione. Le pantere sono attese dalle bianconere, seconda forza del campionato (24) dietro la Roma capolista (27). Juventus-Pomigliano sarà trasmessa domani pomeriggio (ore 15) in diretta su Dazn.

Sfida impegnativa. «Sarà come scalare l'Everest», spiega alla vigilia Alessandro Caruso. «Lo dicono i valori, lo dice la classifica, il blasone e la storia. Ma allo stesso tempo le sfide più difficili sono quelle più affascinanti nelle quali bisogna andare oltre i propri limiti per raggiungere l'obiettivo», avverte il tecnico classe 1985.

Premesse. «Cercheremo di adattare le nostre caratteristiche a quella che può essere il tipo di partita da affrontare, con grande serenità e con l'entusiasmo proveniente dal trend positivo che stiamo vivendo», osserva l’allenatore mariglianese doc.

Finali. «Ci aspettano tutti big match.

Juventus-Pomigliano chiaramente ha un fascino diverso, perché affrontiamo un top club a livello mondiale», prosegue il mister granata. «Siamo obbligati a cercare di trarre qualcosa di positivo da ogni partita, ed è così che affronteremo il girone di ritorno, lottando con le unghie e con i denti, proprio come recita lo slogan della nostra società», sottolinea convinto l’ingegnere campano.

Nuovo corso. «L'ambiente era senz'altro scosso, ma mi ha particolarmente colpito la disponibilità delle ragazze. Capitan Gaia Apicella e compagne hanno voglia di lavorare, di imparare nuove cose, di allenarsi e cercano sempre di mettere in pratica quello che noi dello staff proponiamo. E di questo posso solo ringraziarle», tiene a precisare Caruso.

Aria diversa. «Sono arrivati i risultati: 4 punti in due gare danno convinzione che la strada intrapresa è quella giusta», riferisce orgoglioso il coach del Pomigliano. «Personalmente ho un ottimo rapporto con tutte le calciatrici, lo staff lavora in armonia e al di là di quelli che saranno i risultati del campo, dovremo essere bravi a non far mutare mai questo ambiente, sereno e positivo: è l'unica via da seguire per il futuro», conclude fiducioso Caruso.