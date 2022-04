Tempo di accertamenti per Pedro. L’esterno della Lazio negli ultimi giorni non si è mai allenato col resto della squadra. L’ultima seduta risale allo scorso lunedì quando assieme a chi non ha giocato o al massimo è subentrato a Marassi col Genoa ha svolto il classico allenamento di ripresa. Da martedì però non si è più visto con il resto dei compagni. Tre assenze di fila dipese da un problema muscolare al polpaccio della gamba destra che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente. All’emergere del fastidio l’attaccante è stato subito fermato dallo staff che lo ha monitorato di continuo fino a stamani, giorno di esami. Pedro si è infatti recato presso la clinica Paideia nel primo pomeriggio per svolgere gli accertamenti. Con un esito positivo il numero 9 nel pomeriggio potrebbe tornare in gruppo e magari strappare al massimo una convocazione col Torino. In caso contrario si cercherà di recuperarlo almeno per la sfida contro il Milan, opzione molto più probabile. Nel pomeriggio è atteso il responso degli esami.