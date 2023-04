Lecce-Sampdoria 1-1. Non basta Ceesay, giallorossi contestati al fischio finale

Il Lecce sbatte sulla Sampdoria, contro cui non va oltre il pareggio, nonostante una prestazione importante. Diverse le grandi occasioni da gol sciupate dai giallorossi, che dopo il vantaggio di Ceesay nel corso del primo tempo hanno sfiorato più volte il raddoppio. Ma al Via del Mare va in scena la più classica rappresentazione della vecchia legge del calcio: se sbagli, paghi. Jesè Rodriguez con un bel tocco sotto dall'interno dell'area pareggia a 15' dalla fine. Nonostante il forcing finale, il Lecce non trova la rete del vantaggio. Finisce 1-1, il Verona resta a -5 (con lo scontro diretto da giocare). A partita finita giallorossi fischiati dalla Curva Nord e dal resto dello stadio. E' il momento più difficile della stagione del Lecce.

Rivivi la diretta

44' Su corner la Samp sfiora la rete del vantaggio, bravo Baschirotto a Falcone battuto a mettere fuori

41' Colombo dall'area piccola pericolosissimo, devia in angolo Ravaglia. Grande reazione di cuore del Lecce

37' Annullato un gol al Lecce: su un tiro di Gonzalez, ha ribadito in rete Di Francesco ma era fuorigioco per questione di centimetri.

35' Doppio cambio Lecce: entra Gonzalez per Blin e Colombo per Ceesay.

33' Subito in attacco il Lecce, che ha creato due occasioni dopo il pareggio blucerchiato

30' Doccia fredda per il Lecce. Pareggia la Sampdoria. Gol di Jesè Rodriguez, bravo a defilarsi sulla destra e a mettere in rete con uno scavetto

27' Azione rocambolesca in area di rigore della Samp, l'ultimo a colpire è Di Francesco ma Ravaglia fa un miracolo.

20' La Samp è cresciuta con il passare dei minuti e adesso sembra più pericolosa.

10' Sabiri su punizione impensierisce Falcone, palla a lato. La Samp ha approcciato bene

2' La ricostruzione dei cambi della Samp: dentro Murillo, Jese, Sabiri, Cuisance, fuori Nuytinck, Lammers, Djuricic, Zanoli.

1' Inizia il secondo tempo. Quattro cambi nella Sampdoria.

Fine primo tempo. Il Lecce chiude in vantaggio i primi 45'. Partita praticamente perfetta per i salentini, che hanno creato almeno sei palle gol nitide. Il vantaggio è stato siglato da Ceesay, uno dei migliori tra i giallorossi. Poca Sampdoria, che fin qui non ha creato nulla.

43' Gallo a un passo dal raddoppio: ancora gran giocata di Ceesay, che va in profondità, serve il terzino, che per questione di centimetri manda a lato.

31' GOL DEL LECCE! Gran giocata di Ceesay, che apre sulla destra per Strefezza, il quale gli restituisce il pallone in area, da dove deve soltanto controllare e mettere in fondo al sacco. Vantaggio meritato.

27' Quante occasioni per il Lecce!! Strefezza tira dall'interno dell'area, Ceesay sfiora di testa, Ravaglia riesce a mettere in corner. Partita di enorme intensità per i giallorossi.

17' Il Lecce a un passo dal vantaggio. In area di rigore tre conclusioni a botta praticamente sicura, l'ultima di Oudin finisce a lato per questione di centimetri.

13' Lecce sull'asse Strefezza-Di Francesco: il primo cerca il secondo che dall'interno dell'area di rigore la gira al volo ma calcia alto.

7' Monologo del Lecce!!! Al tiro Oudin dal limite dell'area, palla a lato di pochissimo.

5' Capitolo tattico: il Lecce è in campo con il 4-2-3-1, con Ceesay unica punta, supportato da Strefezza, Di Francesco e Oudin (al centro).

2' Partenza sprint del Lecce: subito pericoloso Ceesay, che non ci arriva per questione di secondi. Il Lecce c'è.

1' Partiti!

12.30 L'urlo della Curva Nord alla squadra al fischio d'inizio: "Combattete fino alla fine".

12.22 Le squadre entrano in campo. Per il momento regge anche il meteo: c'è qualche sprazzo di sole al Via del Mare.

12.20 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Lecce-Samp

Lecce-Sampdoria, il pre-partita

Adesso vale tutto, o quasi. Il Lecce affronta la Sampdoria al Via del Mare (calcio d'inizio alle 12.30, diretta tv su Dazn e live testuale sul sito di Nuovo Quotidiano di Puglia) per riscattarsi dopo le sei sconfitte consecutive. La squadra di Baroni cerca di allontanare lo spauracchio Hellas Verona, che dopo aver battuto il Sassuolo ieri ha pareggiato contro il Napoli al Maradona e adesso è a quattro punti. Nel weekend, però, è arrivata anche una buona notizia dagli altri campi: la sconfitta dello Spezia con la Lazio (i bianconeri restano sotto di un punto rispetto al Lecce). Adesso, però, conta solo vincere.

Lecce-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Baroni cambia qualcosa in formazione. Dubbi anche sul modulo: c'è Oudin, non Gonzalez. Potrebbe essere un 4-2-3-1, con tre mezze punte, o 4-3-3 ma in modalità offensiva, con il francese come mezzala.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni



SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All. Stankovic