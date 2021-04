Maradona, la maglia del Mundial all'asta per 200 mila dollari

La maglia della prima partita al Mondiale, quello dell'82, di Diego Armando Maradona in vendita all'asta. La base fissata da “Gove Have Rock and Roll”, in New Jersey, era di 65mila dollari (54.250 euro) ma secondo i responsabili dell'agenzia potrebbe essere venduta per un prezzo superiore dai 150mila ai 200mila dollari (125mila-166mila euro).

La maglia è quella della partita Argentina-Belgio giocata il 13 giugno 1982 e persa per 1-0 dalla Seleccion campione del mondo ed è stata messa all'asta da un giornalista argentino, secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters.