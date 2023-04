Napoli-Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa: «Lo stadio pieno ci caricherà»

«Siamo contenti di essere qui a giocarci una grande partita». Stefano Pioli non lascia trasparire emozioni, ma sa che domani può mettere la firma su un capolavoro. «Il Napoli ha sempre fatto bene qui in Champions quest’anno, però. Noi dovremo essere bravi, pronti a gestire il possesso e sfruttare le occasioni che avremo. Giochiamo di nuovo contro in pochi giorni, ci siamo messi in difficoltà a vicenda, approcciare bene domani potrebbe essere già importante. Chi vince? Chi sfrutta meglio le sue occasioni in campo. A ogni partita contro è cambiato qualcosa, anche domani ci saranno dei cambiamenti. Il Napoli all’andata è stato diverso dal campionato, domani mi aspetto ancora novità sia per calciatori che per movimenti».

Il Milan non vuole saperne di lasciare il passo: «Siamo qui per giocarci la Champions, questo percorso per noi sarebbe molto importante. Sappiamo da dove siamo partiti, ci giochiamo una semifinale e pensiamo solo a questo. Le valutazioni poi le faremo alla fine» ha ammesso Pioli, che non teme Osimhen o il Maradona caldo: «Caricherà il Napoli ma anche noi, è sempre bello poter giocare in stadi pieni così. Abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo completare l’opera. Osimhen è un attaccante forte, ci siamo preparati su alcune situazioni, ma soprattutto abbiamo il nostro modo di giocare e dobbiamo mantenerlo. Le ultime contro il Napoli sono state sfide da leggere durante il match: bisognerà saper interpretare i momenti anche domani». Nessun problema per Giroud: «Olivier sta bene, ha avuto un piccolo problema ma può giocare».