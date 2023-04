Napoli-Milan, Juan Jesus come Kim: «Siamo pronti per fare la storia»

«Kim è un grande calciatore, ma io non sono da meno». Juan Jesus mette subito le cose in chiaro: sostituire il difensore squalificato non sarà facile, ma non ha intenzione di partire in ritardo: «Gioco in Serie A da dodici anni, ho giocato anche partite più importanti di questa. Io proverò a fare di tutto per vincere domani sera. Saremo una squadra consapevole. Stiamo dimostrando da tempo quanto forte sia il Napoli, siamo consapevoli delle nostre qualità, del perché siamo arrivati qui».

Che ritorno di Champions sarà? «Il Milan all’andata ha giocato duro. Noi abbiamo risposto giocando a calcio e faremo così anche domani. Ma dobbiamo essere più furbi, servirà tutto per passare il turno. Temo molto Leao: è un calciatore veloce, potente, ha dribbling. Sicuramente è uno che può farci male», ha spiegato il brasiliano in conferenza accanto a Spalletti.

«Non serve alcun appello ai tifosi. Tiferanno e spingeranno la squadra al meglio, noi daremo il massimo in campo. Se ci aiutano, per noi sarà più facile dare il meglio, lo abbiamo già visto in passato. Osimhen è un problema per le difese, anche quella del Milan. Ogni volta mostra la fame di voler fare sempre di più. Speriamo possa continuare così anche domani sera. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, ci manca ancora un mese per completare il libro e fare la storia. Il gruppo è pronto».