Vico Equense. «L'obiettivo è mettere in rete calciatori ed ex calciatori che hanno società, scuole calcio e promuovere una metologia finalizzata a una crescita del bambino a livello globale piuttosto che esclusivamente calcistica». Così il campione del mondo Simone Perrotta spiega il senso del progetto Junior Aic.Ne ha parlato a Vico Equense in occasione dell'adesione della scuola Calcio Giovanni Ferraro per la stagione 2019-2020 al progetto voluto da Damiano Tommasi, presidente dell'associazione italiana calciatori. Hanno discusso del connubio tra sport ed educazione, insieme a Simone Perrotta, il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, gli allenatori professionisti Luigi De Canio e Giovanni Ferraro, gli ex calciatori Francesco Mortelliti e Giuseppe Vives, il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti.«E' giusto che i ragazzini che si iscrivono a una scuola calcio abbiano il sogno di diventare calciatori, perchè è proprio il sogno che alimenta la passione - sottolinea Perrotta - ma allo stesso tempo va insegnato loro che ci sono opportunità di crescita per cui, indipendentemente da ciò che diventeranno nel loro futuro in ambito sportivo, devono conoscere e apprendere i valori che gli consentiranno di diventare delle persone complete». E sull'influenza che le esperienze calcistiche inevitabilbente hanno sula vita e sul processo di crescita Perrotta non ha dubbi. «Tutto ciò che ho vissuto all'interno del campo o nello spogliatoio ha contribuito a formarmi come persona. Da quando ho smesso di giocare ho cominciato un percorso finalizzato a trasmettere qualcosa di ciò che ho ricevuto. Farlo attraverso i bambini mi gratifica tarntissimo».