Psg, salta Nagelsmann e spunta Thiago Motta tra i candidati. Scolari torna ad allenare: riparte dall'Atletico Mineiro

Non sarà Julian Nagelsmann il tecnico del Psg. L’accordo tra l’allenatore tedesco e il club francese è saltato, come riporta L’Equipe. L’ex del Bayern Monaco sembrava in pole per la panchina dei parigini, ma dopo settimane di trattative le due parti non hanno trovato l’accordo.

E adesso, tra i vari candidati, spunta il nome di Thiago Motta, a lungo corteggiato dall’Inter (che ha poi confermato Simone Inzaghi, lo stratega della finale di Istanbul), attualmente al Bologna. Per il Psg si tratta di un volto familiare. A Parigi Thiago Motta ha giocato sei anni, dal 2012 al 2018, chiudendo proprio lì la carriera da giocatore e iniziando nelle giovanili quella da allenatore. In corsa ci sarebbero anche Luis Enrique, Xabi Alonso e Marcelo Gallardo, ex parigino (2007-08), reduce da una positiva esperienza al River Plate che ha portato pure due volte al trionfo in Coppa Libertadores.

L’argentino, però, era un obiettivo prioritario del Marsiglia. Nei giorni scorsi, i suoi agenti sono stati intercettati a Parigi, dove si pensava stessero negoziando con il club presieduto da Longoria.

Dal caos al Psg a Luiz Felipe Scolari, campione del mondo con il Brasile nel 2002, che tornerà a guidare una squadra dopo il suo breve ritiro. L’ex ct, infatti, siederà sulla panchina dell’Atletico Mineiro per il quale ha firmato un contratto fino a dicembre 2024. Prenderà così il posto dell’argentino Eduardo Coudet. Da ricordare che Scolari, oggi 74enne, aveva annunciato il suo ritiro alla fine dell’anno scorso: aveva guidato l’Athletico Paranaense nella finale della Copa Libertadores, persa 1-0 contro il Flamengo di Rio de Janeiro, nell’ottobre 2023 a Guayaquil. Scolari aveva deciso di mettere fine alla sua carriera di allenatore durata quattro decenni.