Sassuolo-Napoli femminile 2-0: non basta Bacic, esordio per la 16enne Gianfico

Sabato a tinte neroverdi. Se non ci fosse stata la croata Doris Bacic a difendere la porta del Napoli femminile, il passivo sarebbe stato sicuramente più pesante. Capitan Paola Di Marino e compagne rimediano una sconfitta onorevole allo stadio Enzo Ricci, perché l’estremo difensore ex Juventus para due rigori nel secondo tempo a Daniela Sabatini (65’) e Lana Clelland (84’). Il Sassuolo si aggiudica la 15esima giornata di Serie A con il punteggio di 2-0, grazie all’autorete della pugliese Martina Di Bari (62’) e alla marcatura di Caroline Pleidrup (79’).

Primo tempo a reti inviolate. Sperava in un regalo per il suo onomastico il tecnico Biagio Seno, però così non è stato. Le partenopee incassano la 12esima sconfitta stagionale. Provano a contenere le padrone di casa e ci riescono, merito del portiere classe 1995, che vigila attentamente in ogni azione avversaria. Sempre ben posizionato il numero 42 in divisa gialla. Poco incisivo il fronte d’attacco composto da Alice Corelli, la svedese Marija Banusic e la spagnola Elisa del Estal. Le ragazze di Gianpiero Piovani cingono d’assedio la porta campana.

Nella ripresa Bacic continua a disinnescare i pericoli neroverdi. Doppio cambio per le azzurre al 57’: al posto di Corelli e del Estal subentrano la spagnola Paloma Lazaro e la tedesca Gina-Maria Chmielinski. Passano le emiliane, complice la sfortunata deviazione di Martina Di Bari sulla conclusione della belga Davina Philtjens. Non festeggia nel migliore dei modi le sue 500 presenze nella massima serie Sabatino, lasciandosi parare il penalty da Bacic, che continua ad esaltarsi in campo.

Da registrare l’esordio della 16enne Morena Gianfico in maglia azzurra. Un pezzo di storia: la classe 2008 è la prima della sua annata a scendere in campo in una gara del massimo campionato italiano. Le sortite della svedese Loreta Kullaski e di Valeria Monterubbiano precedono il raddoppio a firma di Caroline Pleidrup. La danese di testa mette a segno il gol del definitivo 2-0. Gianfico ha la chance per accorciare le distanze, ma il match si conclude con l’ultima prodezza di Bacic, che ipnotizza la scozzese Clelland dagli undici metri.