Serie A, ultime di mercato: Lazio su Castellanos

Taty Castellanos, attaccante argentino di 24 anni, è pronto a diventare un giocatore della Lazio che ha individuato in lui il vice-Immobile ideale, ma anche il profilo adatto ad affiancare il bomber. L'accordo per avere Castellanos è in via di definizione con il New York City dell'attaccante argentino che ha giocato l'ultima stagione in Spagna, con il Girona. Nell'utlima stagione ha segnato 14 gol in 35 presenze, comprese le quattro reti realizzate lo scorso 25 aprile al Real Madrid.

Il Milan è ad un passo dal chiudere la trattativa con l'Az Alkmaar per Reijnders. L'intesa tra i due club è sempre più vicina. Il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson ha prolungato ll contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per una stagione ulteriore. Vicino alla conclusione lo scambio Barreca-Augello sull'asse Cagliari-Sampdoria.