Spalletti nuovo Ct della Nazionale: «Riavvicinerà i napoletani all'Italia»

«Spalletti ci ha dato una gioia immensa a noi partenopei ora speriamo che la possa regalare a tutti gli italiani». A meno di 24 ore dall’annuncio della Figc, giunto solo nel tardo pomeriggio di ieri, arrivano le prime reazioni dei tifosi azzurri sulla nomina dell’ex allenatore del Napoli campione d’Italia come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio.

Luciano Spalletti subentra così al posto del dimissionario Roberto Mancini, assumendo ufficialmente il prestigioso incarico a partire dal primo settembre 2023, attraverso un contratto che lo lega agli azzurri di Coverciano fino al prossimo Mondiale del 2026.

«Un grande motivo di orgoglio» lo definiscono in coro i tifosi del Napoli augurandosi che il mister toscano, dopo lo storico scudetto conquistato lo scorso maggio, possa riportare la Coppa del Mondo in Italia.

Resta peró sempre sul banco la questione della penale, di circa 3 milioni di euro, siglata tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e Spalletti che si impegnava a non allenare alcuna squadra fino al primo giugno 2024. La vertenza con ogni probabilità finirà per essere sciolta solo in tribunale.

Intanto nel capoluogo campano non si parla d’altro da giorni. Con i sostenitori azzurri schierati, fin dal primo momento, con il proprio presidente. Tra i tanti supporter fieri della scelta della Lega calcio non mancano fan amareggiati. «Ci aveva detto che si prendeva un anno sabbatico per riposarsi ma se dopo pochi mesi è già su un'altra panchina significa che ci ha deluso» il signore Antonio, tifosissimo del Napoli, scuote la testa contrariato.

Ad ogni caso, la stragrande maggioranza dei napoletani si dice comunque favorevole alla scelta fatta dalla Federazione. Ma prima di difendere il titolo continentale ad Euro 2024, con il tagliando per la Germania ancora tutto da conquistare, c’è un altra sfida che attende il neo Ct: riavvicinare una fetta di partenopei al seguito della nazionale. Una “spaccatura” che per alcuni tifosi meridionali risale ai tempi di quando nell’allora stadio San Paolo la fascia di capitano la indossava un certo Diego Armando Maradona.

«Per me - osserva Stefano - Spalletti può riavvicinare i supporter campani all’Italia anche perché qualsiasi tifoso del Napoli dovrebbe tifare per la Nazionale». Per Amedeo, titolare di un bar in piazza Bovio «non è una cosa che dipende dall’allenatore.

Si tratta più di una disaffezione,sgradevole, dall’Italia che però accomuna tante città del Paese, non solo Napoli».

«È una questione che non ha molto senso - conclude - ma speriamo comunque che con Spalletti si possa riavvicinare il tifo all’Italia. Ora però gli possiamo fare solo un grande in bocca al lupo».