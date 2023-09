Di Lorenzo e Spalletti: «Non mi aspettavo di ritrovarlo con la nazionale»

Tra i punti di riferimento della nuova nazionale di Luciano Spalletti ci sarà anche Giovanni Di Lorenzo: «Abbiamo lavorato questi giorni tanto per cercare di capire subito cosa vuole Spalletti. C'è stata grande disponibilità da parte di tutti» le parole a Sky Sport.

«Siamo contenti di questi giorni di lavoro e adesso dobbiamo cercare di mettere in campo quello che abbiamo provato. Spalletti ha toccato tasti importanti in questi giorni. Appartenenza, voglia di vestire questa maglia, questo è alla base di tutto. Stasera sarà difficile, ma dobbiamo partire da questi valori e poi mettere in campo le nostre qualità. Sappiamo di avere qualità e cercheremo di metterla in campo stasera» ha spiegato Di Lorenzo «Non mi aspettavo di ritrovare Spalletti in Nazionale. Al di là del rapporto che ci lega, sono contento di ritrovarlo perché è un allenatore forte. Ora si deve passare dalle parole ai fatti. Cercheremo di fare il massimo per l'Itali».