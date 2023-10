Italia, Di Lorenzo è infortunato: niente allenamento in Nazionale

Ore di attesa per Giovanni Di Lorenzo, che questo pomeriggio a Coverciano non si è allenato con il gruppo della nazionale italiana del Ct Luciano Spalletti. Il terzino del Napoli ha rimediato ieri una botta alla caviglia contro la Fiorentina al Maradona, ma la sua assenza dall'allenamento è solo preventiva, rispetto a quelle di Chiesa e Zaccagni. «Ma Zaccagni potrà venire, per Chiesa valuteremo se rimarrà o andrà via. Qui i giocatori non vengono forzati, non vogliamo chi non ha a cuore le sorti della Nazionale», ha spiegato Spalletti in conferenza, non soffermandosi troppo sulla questione Di Lorenzo.

Ha parlato poi di Giacomo Raspadori: «Sto messo benissimo per quanto riguarda gli attaccanti. Ho Scamacca e Kean. Poi c’è Raspadori, che è un centravanti con altre caratteristiche: ha grande tecnica e inventiva, gli manca solo un po' di altezza».