Luciano Spalletti, chi è: gli esordi con l'Empoli, la Roma (le liti con Totti) e lo scudetto con il Napoli

Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. L'allenatore che ha riportato lo scudetto a Napoli 33 anni dopo sarà l'erede di Roberto Mancini, che ha lasciato nei giorni scorsi la panchina della Nazionale. Ma chi è Spalletti?

Dalla gavetta allo scudetto

La gavetta da allenatore di Luciano Spalletti parte da Empoli, ma ancora prima il tecnico di Certaldo fu un centrocampista che sviluppò gran parte della sua carriera nelle serie minori: esordisce nel Castelfiorentino per poi passare all'Entella Bacezza, allo Spezia, al Viareggio e infine proprio all'Empoli, dove a fine carriera comincia ad allenatore nel settore giovanile toscano. Nel 1995 diventa tecnico della prima squadra vincendo la Coppa Italia di Serie C e conquistando prima la promozione in B e poi, l'anno successivo, quella in A.

Nel 1998-99 passa alla Sampdoria, ma la sua esperienza a Genova dura poco e viene esonerato a dicembre.

Viene richiamato due mesi dopo ma non riesce a evitare la retrocessione. L'anno successivo guida il Venezia, ma anche in questo caso finisce con un esonero. Nel dicembre 2001 viene chiamato in corsa dall’Ancona in Serie B e porta la squadra a un ottimo ottavo posto che gli vale la chiamata dell'Udinese.

Proprio in Friuli in tre anni conquista una doppia qualificazione alla Coppa Uefa e nel 2004-05 una storica Champions League. Risultati che lo portano fino a Roma, sponda giallorossa, dove rimane per quattro anni conquistando due Coppe Italia, una Supercoppa italiana e diversi secondi posti in campionato, ma si distingue anche in Europa dove conquista in due occasioni i quarti di finale in Champions League

All’inizio della stagione 2009-2010 Spalletti si dimette e lascia la Roma in polemica con la società volando a San Pietroburgo per allenare lo Zenit. Nel 2010 vince Coppa di Russia e campionato. L’anno dopo conquista anche la Supercoppa di Russia e nel 2012 vince un secondo campionato.Viene esonerato nel 2014 e torna in Italia due anni dopo, sempre alla Roma subentrando a Rudi Garcia. La sua seconda esperienza in giallorosso però è segnata dai dissidi con Totti, che contribuiscono al sofferto addio al calcio dello storico capitano. Quindi arriva l'Inter, che riporta in Champions League dopo sette anni ma da cui viene esonerato dopo due anni. A maggio 2021 viene annunciato allenatore del Napoli: la prima stagione si chiude con un terzo posto, la seconda con il terzo storico scudetto.

La famiglia: la moglie e i tre figli e il fratello Marcello morto nel 2019

L'allenatore ha sempre protetto la privacy della consorte e dei figli Federico, Samuele e Matilde; e quella del fratello Marcello, morto nel 2019. Con lui aveva messo su una tenuta agricola nel Chianti, il «buen retiro» che ora gestisce la moglie, ma che rappresenta una delle sua passioni private più vive e più riservate.