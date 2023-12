Superlega, Perez: «Grande giorno per la storia del calcio, ora i club sono padroni del loro destino»

«Oggi è un grande giorno per la storia del calcio e dello sport»: così Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha commentato la decisione della Corte Ue sulla Superlega. «Il calcio europeo dei club non è e non sarà mai più un monopolio», ha aggiunto Pérez in un video diffuso dalla società. «Abbiamo il dovere e la responsabilità di dare al calcio europeo il nuovo impulso di cui ha tanto bisogno: continueremo a sostenere un progetto moderno - aggiunge -, pienamente compatibile con le competizioni nazionali, aperto a tutti, basato sul merito sportivo e che imporrà in modo effettivo il rispetto del Fair Play finanziario».

«Da oggi i club di calcio saranno padroni del proprio destino. 70 anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno.