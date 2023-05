Tavagnacco-Napoli femminile, è l'ora della promozione

Ultima curva, ultimi 90 minuti, ultime emozioni. Sta per calare il sipario sulla serie B, non prima di Tavagnacco-Napoli femminile. Friulane già retrocesse e azzurre in vetta e proiettate al salto di categoria. Tallonate dalla Lazio, capitan Paola Di Marino e compagne hanno una grande chance domani pomeriggio (ore 15) di chiudere definitivamente una stagione avvincente con un acuto finale.

«E’ l’ultima partita. Vincere a Tavagnacco significa prendere tre punti fondamentali e archiviare un campionato lungo, sofferto ed esaltante», spiega alla vigilia Lucia Strisciuglio.

Non solo selfie. «C’è bisogno di tutto il gruppo. La forza di questa squadra è proprio il collettivo. Siamo una famiglia», dichiara la ragazza di Bari.

Spirito combattivo. «Ecco perché anche noi che staremo fuori daremo il massimo per supportare chi andrà in campo: vogliamo vincere insieme», avverte la centrocampista numero 28.

«Ho avuto diversi infortuni ma la forza dello spogliatoio è stata quella di far sentire me come Melissa Toomey e le ragazze della Primavera, Chiara Repetti e Carminia Botta, sempre una parte integrante della squadra.

Solo così si possono raggiungere grandi traguardi», conclude fiduciosa la giocatrice classe 1999.

Per Biagio Seno e company un match ball promozione da non dissipare.