Pomigliano-Sampdoria, la salvezza si decide a Palma Campania

Tutto in 90 minuti. Palma Campania è pronta ad accogliere la sfida salvezza Pomigliano-Sampdoria. Lunch match delle ore 12.30 in diretta TimVision. Due risultati su tre per le granata di Carlo Sanchez e Gerardo Alfano.

«Mi ritrovo di nuovo in una situazione simile a quella dell'anno scorso», dice alla vigilia Lana Golob. Ad aggiudicarsi il derby campano all’ultima giornata contro il Napoli femminile fu proprio il Pomigliano. «Domani la squadra farà tutto il possibile per ripetere il successo della stagione 2021-2022», auspica fiduciosa la giocatrice slovena.

L’ex azzurra nuovamente in Campania. «Dopo aver trascorso sei mesi in Svizzera volevo tornare in serie A. Da qui i colloqui con il Pomigliano in estate per un possibile trasferimento e le trattative si sono risolte al momento giusto», svela il difensore classe 1999, che impressiona per forza e bellezza.

Salvezza possibile. «Domani ci aspettiamo una partita difficile. Sappiamo cosa c'è in gioco, la Sampdoria lotterà fino alla fine.

Faremo lo stesso, con un obiettivo chiaro in mente, non c'è spazio per scuse», afferma convinta il numero 26.

Passione per il calcio. «Prima di tutto devi amare il gioco, ma ciò che lo rende più divertente sono tutte le persone che incontri e le relazioni che crei lungo la strada», asserisce Golob.

Vacanze. «Trascorrerò finalmente un po' di tempo a casa con la mia famiglia e i miei amici. Al mare per ricaricare le batterie e poi inizia la preparazione per la prossima stagione». Che si spera sia ancora in serie A. E’ il pensiero di Lana Golob (nella foto di Ferdinando Sodano) e delle pantere.