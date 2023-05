Pomigliano, Sanchez: «Pochi chilometri alla linea del traguardo»

Doppio risultato. Le pantere possono centrare per il secondo anno consecutivo l’agognato obiettivo. Basterà non perdere nello scontro diretto con la Sampdoria in occasione della decima giornata della poule salvezza. Le granata giocheranno a Palma Campania sabato 27 maggio (ore 12.30) in diretta TimVision. Sarà fondamentale tenere invariate le distanze dalla diretta inseguitrice.

Como-Pomigliano 0-1. Decisiva la rete di Alice Corelli. «Era importante fare risultato a Seregno, merito di un gruppo strepitoso», ricorda il tecnico Carlo Sanchez. «Le ragazze si sono presentate in Lombardia mentalizzate, decise a fare risultato.

Complimenti alle giocatrici per l’ottima gara», rimarca l’allenatore napoletano.

Impegno clou. «Si riparte in vista del match con le liguri, prepariamo al meglio l’ultima sfida stagionale. Lavoreremo sodo, affinchè la salvezza passi dalle nostre parti», assicura fiducioso Sanchez.

Tranquillità. «Un primo passo è stato fatto. Abbiamo sempre messo il cuore. Sarà una settimana positiva e il destino è nelle nostre mani».

Ultima curva. «Sabato contro le blucerchiate percorreremo quei pochi chilometri che mancano alla linea del traguardo», conclude il mister del Pomigliano (nella foto di Ferdinando Sodano).