Agropoli, in attesa della nuova società subito una tegola, si profila lo 0-3 a tavolino

In casa Agropoli si resta in attesa di conoscere il nuovo organigramma societario che a tutt'oggi è ancora incerto, intanto il campionato di eccellenza è partito e la squadra biancazzzurra sia pure con un nugolo di juniores nel turno inauguarale a sorpresa aveva imposto il pareggio al Salernum Baronissi, ma ora si abbatte una tegola, infatti il club dell'Irno, ha ufficialmente presentato reclamo al Giudice Sportivo per ottenere lo 0-3 nella gara contro i delfini giocatasi domenica pomeriggio al " Guariglia".

Secondo l'entourage del Salernum i cilentani avrebbero inserito in distinta, e poi fatto entrare al minuto 87 della gara, il calciatore Marco Bergaminelli, squalificato per due turni, sanzione rimediata alla fine della passata stagione quando indossava la maglia della Nocerina.

L'Agropoli ha già ricevuto comunicazione in merito e secondo quanto trapelato dagli addetti ai lavori l'esito in favore del Salernum Baronissi, appare scontato. Un vero peccato per l'Agropoli che era riuscita a strappare un pareggio in una condizione di grande difficoltà. Ora i tifosi dei delfini sperano almeno di poter contare su una nuova società che dia futuro allo storico club tirrenico.