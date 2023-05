Eccellenza Campania, i verdetti per la retrocessione: Pomigliano salvo in extremis

Il campionato di Eccellenza Campania ha emesso nel weekend i verdetti degli spareggi salvezza. Nel girone A, dopo la retrocessione diretta di Massa Lubrense, Saviano e Montecalcio, è il Villa Literno a completare il quartetto di formazioni che scendono di categoria. A salvarsi è il Pomigliano al termine di una stagione travagliatissima, caratterizzata da un cambio societario - in concomitanza con la semifinale di Coppa Italia regionale -, da un avvicendamento in panchina e da un totale stravolgimento della rosa. Rosolino, Rosi e Crisci firmano il successo per 3-1 della squadra di mister Tudisco sul Villa Literno (gol di Romano).

Nel girone B, il Buccino batte per 2-0 i Lions Montemiletto nell’anticipo del sabato. La formazione di Osvaldo Ferullo passa grazie alle reti di Senatore e Friedenlieb, dimenticando al momento opportuno di essere il team col peggior attacco del campionato.

Retrocede in promozione anche il Carotenuto Mugnano al termine di un playout a dir poco rocambolesco contro il Faiano. I mandamentali restano in 9 uomini negli ultimi minuti del primo tempo, ma all’80’ passano incredibilmente in vantaggio con Ioio su rigore. I picentini riacciuffano i supplementari al 95’ col penalty dello specialista Pellegrino, poi allungano il passo nel secondo overtime con Ietto e ancora con Pellegrino.

Capitolo playoff. Nel girone A il Pompei e lo Sporting Club Ercolanese approdano alla finale di girone battendo ai supplementari rispettivamente l’Albanova e il Casoria. Match-winner tra i pompeiani l’esperto centrocampista Di Pietro, autore di una doppietta; per la squadra di Gigi Squillante, invece, la firma sull’accesso in finale è quella del difensore Davide Esperimento. Nel girone B Agropoli e Scafatese rispettano i pronostici, regolando rispettivamente il Solofra (2-0, reti di Carmine Padovano e Guido Ezequiel Abayian) e l’Audax Cervinara (1-0 firmato dal solito Davide Evacuo).

Nel prossimo weekend sono in programma le finali in casa del Pompei e dell’Agropoli, meglio piazzate al termine della regular season. Le vincenti accederanno agli spareggi nazionali: al primo turno la vincente del girone A affronterà la seconda del girone B siciliano, quella del girone B la seconda del Molise.