Impresa Casoria: battuto il Napoli United

Impresa del Casoria, che supera il Napoli United al termine di una gara ricca di colpi di scena: 4-3 lo score in favore degli uomini guidati in panchina da Perrella. Terza gara senza vittoria per la truppa di Maradona junior, reduce da due pareggi nei precedenti turni di campionato. Il Napoli United parte bene e al 1' passa in vantaggio con Baumwollspinner.

Il Casoria, però, complice anche la giornata no del portiere ospite Radano, si rimette subito in partita: tra il 3' e il 9' Orefice pareggia i conti e poi sigla la rete del sorpasso. E' ancora Baumwollspinner a riportare i multietnici in parità al 25'. Gara scoppiettante e con continui capovolgimenti di fronte. Il Casoria non sbaglia un colpo e si riporta su con il solito Orefice (3-2). Poi è Basso (su rigore) a realizzare il momentaneo 4-2. Nella ripresa Akrapovic accorcia ancora le distanze. Il forcing finale degli uomini di Maradona non sortisce gli effetti sperati.