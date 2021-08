La foto con Messi (immancabile) e la maglia numero 9. Raggiungerà la connazionale Gimena Blanco all'ombra del Vesuvio, dopo aver scontato la quarantena di rito, prevista dai protocolli anti-Covid. L'ultimo acquisto in casa Napoli femminile porta il nome di Florencia Soledad Jaimes.

Spunta e splende il Sole, perché così l'attaccante argentina si fa chiamare. «Orgogliosa di portare in vetta Nogoyá», dichiara la ragazza classe 1989, che aggiungerà velocità e centimetri ad un roster già competitivo. Alla prima esperienza in Italia, la sudamericana ha giocato con il Boca Juniors dal 2004 al 2012, si è aggiudicata lo scudetto con il Santos (2017), a seguire l'esperienza cinese al Tianjin Quanjian (2018), poi in Francia, destinazione Olympique Lione, il club continentale più titolato, non solo in patria. Qui nella stagione 2018-2019 piazza un doppio colpo, arricchendo la sua personale bacheca: tricolore e Champions League. Nuovamente nel paese del Dragone (2020) con il Changchun Dazhong, infine con i colori del Santos prima di trasferirsi nella città di Partenope.

Salterà, presumibilmente, le prime quattro giornate di campionato e sarà sicuramente a disposizione di mister Alessandro Pistolesi in occasione della sfida con il Milan, in programma il 3 ottobre a Cercola. Intanto sabato 28 agosto si parte con l'Inter (ore 20.30). Ex di turno Eleonora Goldoni e Sofia Colombo.