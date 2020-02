Con una partita da recuperare, con il primato da difendere. Perugia – Napoli femminile non è soltanto un testacoda ma la 16esima giornata di serie B, in programma domenica 1 marzo. Dopo lo stop imposto dal Comune di Casamarciano per la sfida contro il Cittadella, in virtù del rischio contagio, dettato dai numerosi casi di coronavirus, registrati in Veneto, ritornano in campo le azzurre. Il tecnico Giuseppe Marino si affida al carattere e alla grinta di Elisabetta Oliviero, terzino-peperino.



Maglia numero 13, classe’97, «Betta», come viene affettuosamente chiamata dalle sue compagne, gioca a sinistra ma preferisce usare il destro. Nata a Ercolano, è tornata a casa, lasciando Genova e il Sassuolo in serie A. Una scelta di vita dettata dalla passione e dalla voglia di rincorrere il pallone, come fa da sempre. «La Liguria iniziò a starmi stretta. Sogno di lottare per lo scudetto e la Champions League qui a Napoli: sarebbe davvero bellissimo», spiega Elisabetta, alla vigilia del match contro le umbre in trasferta.



Compagno inseparabile. «Da piccola andavo ovunque con il pallone, da sempre ho desiderato giocare a calcio, dai tempi del trasferimento a Genova. All’inizio con i miei fratelli. Ho sempre provato sensazioni uniche ed emozionanti, di libertà e felicità», ammette Oliviero.



Impegno. «Tante le rinunce, soprattutto nel fine settimana, quando le mie amiche escono per divertirsi. Credo in quello che faccio e voglio arrivare davvero: giocare in serie A con il club del presidente Lello Carlino». Ci credono le tartarughine, ambiscono alla promozione e non lo nascondono. Coltivano sogni e speranze, in una città dove tutto è possibile.



Compattezza. «Il nostro un gruppo unito e la società sta lavorando tanto. Su questa strada possiamo fare bene. Lo spogliatoio è una famiglia», osserva entusiasta la calciatrice azzurra, soddisfatta del percorso in campionato.



Non solo «cazzimma». «Determinazione e voglia di non mollare mai», il carburante per andare lontano. Al momento una rete soltanto per Elisabetta Oliviero, che spinge le sue compagne sul rettangolo verde e verso la meta finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA