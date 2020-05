C’è vita sul pianeta calcio. Il Governo giallorosso ha decretato semaforo verde per la serie A. Show must go on fino al 2 agosto. Dopo frenate, ripensamenti, soste ai box, si riparte dalla Coppa Italia. E allora le ragazze di mister Giuseppe Marino confidano nel decisionismo illuminato del Consiglio Federale, che si riunirà mercoledì 3 giugno. Quale sarà il responso non è dato sapere. Promozione o prosieguo del campionato cadetto? Avanzano ipotesi e suggestioni.



Contano di ritornare in campo, sperano di concludere la volata le azzurre. La statunitense Mariah Cameron è riuscita a ripartire. Volo trovato, dopo non poche peripezie, e goodbye. Il suo è un arrivederci, un «see you soon», quando inizierà la preparazione. Sul fronte estone situazione a metà. La bionda Lisette Tammik è rientrata in patria, dove ha trascorso la quarantena, dopo aver risposto alla convocazione in nazionale. Attaccante classe’98, una freccia acuminata, sempre pronta ad andare a bersaglio, a creare scompiglio e procurare grattacapi alle sue avversarie.



Insieme a Sara Sibilio il suo lockdown all’ombra del Vesuvio. Occasione per perfezionare l’italiano, leggendo e conversando: corso accelerato. Centrocampista, nata nel 1995, Vlada Kubassova assicura profondità, imprevedibilità e velocità alla manovra del Napoli femminile.



Dalla vocazione internazionale il club del presidente Raffaele Carlino. Biennio in maglia azzurra per Lisette e Vlada, coppia calcistica inseparabile, sinonimo di qualità e quantità. Saranno sicuramente protagoniste della prossima stagione. Scontato il loro rinnovo. Attendono soltanto di conoscere la categoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA