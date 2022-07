Tutti ne parlano un gran bene. E poi basta vedere cosa ha vinto in carriera. Portato in trionfo e acclamato in maniera regale come sua maestà del parquet, Humberto Honorio vestirà la maglia del Napoli Futsal. Una notizia questa che fa sobbalzare i tifosi dalla sedia. Campagna acquisti con i fuochi d’artificio per il presidente Serafino Perugino. All’ombra del Vesuvio si ricompone un terzetto già noto alle cronache, protagonista del triplete con l’Italservice Pesaro: il paraguaiano Javier Adolfo Salas, il napoletano Massimo De Luca e l’universale classe 1983, nato a San Paolo del Brasile, ma naturalizzato italiano. Ritroverà, inoltre, il tecnico spagnolo David Marín Ortega, con il quale ha messo in bacheca il tricolore e la Supercoppa nel 2017.

Record di scudetti conquistati in Italia (9). «E’ una nuova sfida», afferma il campione del calcio a 5. «Ho sentito Marín e ho detto subito sì». Facile convincere un talento del genere. «Voglio mettermi in gioco», avverte Honorio, desideroso di scrivere altre pagine vincenti. «Mi sono trovato benissimo con Marín, persona bellissima e umile, che sa gestire lo spogliatoio», ammette il bomber.

La sua una insaziabile fame di vittoria. «Sarà una bella esperienza, ho tanta voglia ed è difficile spiegarlo», osserva Humberto, che non nasconde l’obiettivo stagionale. «Il Napoli lotta per lo scudetto. Ci proveremo, daremo tutto. Farò il mio meglio, come se fosse la mia prima stagione in Italia», afferma convinto il neoacquisto. E l’ex biancorosso rivela: «Non ho avuto dubbi ad accettare di venire a Napoli. Mi ha colpito l’incredibile calore del pubblico in semifinale e una società che ha voglia di essere protagonista». Il 24 settembre la prima giornata di serie A. «Scenderei in campo anche domani mattina. Ho un entusiasmo incredibile», avverte Honorio.

Leggenda. Campione europeo ad Anversa (2014) e bronzo mondiale in Thailandia (2012). San Lazzaro, Prato, Asti, Luparense, Italservice Pesaro le tappe di un percorso radioso. In bacheca mette la Coppa Italia per ben 4 volte e si aggiudica 8 edizioni della Supercoppa. E’ stato votato nel 2018 come ottavo miglior giocatore al mondo ai Futsal Awards.

«C’è poco da dire. Parla la sua carriera, la sua immensa capacità di essere sempre determinante, la sua mentalità», asserisce soddisfatto il club manager Pietro Foderini. «Ho visto il presidente Serafino Perugino con gli occhi che gli brillavano quando ha indossato la maglia azzurra». Nelle mani stringe la sciarpa del Napoli Futsal e mostra un sorriso largo come il Golfo. «E’ un campione di livello mondiale, un fuoriclasse che farà impazzire di gioia Napoli e i tifosi», conclude Foderini. Quasi impossibile dargli torto.