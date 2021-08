Seduta in tribuna, a Cercola, il ct della Nazionale Milena Bertolini ha osservato con particolare attenzione la sfida Napoli femminile-Inter, prima giornata di serie A, stagione 2021/2022, terminata con un rotondo 0-3.

Cappelino blu e completo classico per Alessandro Pistolesi, tenuta bianca e calzettoni azzurri per le partenopee. Esordio amaro per Eleonora Goldoni e compagne, ex di turno (come Sofia Colombo), con i gradi di capitano, al posto dell'assente Paola Di Marino. Dalla Juventus, con la quale ha vinto quattro scudetti, alla panchina dell'Inter, sempre con la stessa mentalita': ovvero vincere. E Rita Guarino parte con il piede giusto.

Ci prova due volte Goldoni (di testa e di controbalzo) ma le nerazzurre passano allo stadio Piccolo con Flaminia Simonetti su rigore (38'), cagionato dall'entrata scomposta del leader azzurro e raddoppiano con Gloria Marinelli (41'), abile a sfruttare l'assist della spagnola Macarena Portales, che in slalom crea scompiglio nella retroguardia napoletana.

Nella ripresa Pistolesi schiera l'argentina Gimena Blanco nel tentativo di vivacizzare e velocizzare la manovra. Arriva, invece, il tris firmato da Marta Pandini al 68'. In campo Goldoni e la bulgara Evdokija Popadinova, ovvero le uniche due giocatrici riconfermate del Napoli femminile salvatosi il 22 maggio.