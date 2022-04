Napoli United against war, domenica la partita contro la guerra

Una gara-evento in favore dei rifugiati della guerra in Ucraina. L'iniziativa (United against war) è del Napoli United, compagine multietnica che milita nel campionato di Eccellenza. La gara si giocherà domenica (alle ore 16) allo stadio Vallefuoco di Mugnano. In quell'occasione la compagine di Maradona junior affronterà il Neapolis, nell'ultima gara del torneo. L'incasso sarà devoluto al consorzio Gesco. Gli spettatori potranno assistere anche alle performance di diversi artisti partenopei, tra cui Dario Sansone (Foja) e Roberto Colella (La Maschera).

La società intanto ha aperto le porte a un giovane ucraino (nella foto), scappato dalla guerra e con il sogno di giocare a Napoli. Si chiama Antonio Barone, papà catanese e mamma ucraina. È fuggito da Mykolaiv e, dopo due giorni di viaggio, è giunto in Italia. Ora si allena con il Napoli United.