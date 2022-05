Napoli United, col Cervinara il primo match dei play off

Le vicissitudini legate al Covid sono alle spalle: Napoli United e Cervinara si sfideranno domani, sul campo di Montesarchio, nella gara d'andata dei play off del campionato di Eccellenza. Il match fu rinviato la scorsa settimana per il gran numero di casi di positività riscontrati nella rosa della compagine irpina. Il team di Maradona junior arriva all'appuntamento di domani dopo una regular season che ha regalato enormi soddisfazioni: un terzo posto inatteso e la consapevolezza di aver mostrato un buon gioco per quasi tutta la stagione. Maradona junior punterà sul collaudato sistema di gioco (4-3-1-2) che prevede l'utilizzo in attacco del duo argentino Navarrete-Lautaro.