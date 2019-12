La Scafatese Calcio ha comunicato di aver trovato l'accordo per l'ingaggio di Giuseppe Rinaldi. Difensore centrale classe 1979, Rinaldi vanta trascorsi importanti anche tra i professionisti, con presenze in Serie C con casacche prestigiose come quelle di Juve Stabio, Avellino, Paganese, Salernitana, Fondi, mentre nella prima parte della stagione in corso è stato in forza al Gragnano.

