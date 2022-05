Stagione da ricordare per il Napoli United a settembre parte l'assalto alla D

Tempo di bilanci in casa Napoli United. La compagine iscritta al campionato di Eccellenza, guidata dal tecnico Diego Maradona junior, ha chiuso il campionato con un inatteso terzo posto e la post season raggiungendo la semifinale dei play off. Stagione importante, quella dei multietnici presieduti da Antonio Gargiulo, che nella prossima stagione tenteranno l'assalto alla serie D. Grande entusiamo in società anche per il successo della compagine amatoriale, che pochi giorni fa si è aggiudicata, dopo una gara giocata al "Maradona", la "Partenope cup" battendo in finale il San Ferdinando.