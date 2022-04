Ulivieri: insulti all'arbitro, 4 giornate di squalifica al presidente dei tecnici

Renzo Ulivieri, 81 anni, presidente dell'associazione italiana allenatori, ha subito la squalifica di 4 giornate dal giudice sportivo del dipartimento calcio femminile. Attualmente tecnico del Pontedera in serie C, ha ricevuto questa pesante sanzione per «espressioni irriguardose all'indirizzo del direttore di gara (partita con il Real Meda Cf terminata 0-0, ndr)». Comportamento reiterato anche quando usciva dal terreno di gioco.

Sospensione fino al 26 aprile per il dirigente del Pontedera Valentina Ulivieri, figlia dell'ex allenatore del Napoli.

