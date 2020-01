Vico Equense: il test in famiglia ha portato ottimi risultati

Giovanni Ferraro può essere soddisfatto dell’intensità messa in campo dai suoi nel corso del consueto test infrasettimanale durante il quale il tecnico del Vico ha provato uomini e schemi in vista del match di domenica a Massaquano (fischio di inizio alle 14.30). Sotto lo sguardo vigile del duo presidenziale Capasso-Savarese, amichevole a tutto campo con tanta attenzione tattica ed alcune giocate pregevoli, specie da parte di Limatola e Schettino. Assenti Di Leva - per un problema alla mano destra - e Correale - per un problema muscolare di lieve entità. Non ha preso parte all’allenamento odierno il portiere Gennaro Savarese (classe 2002), convocati dalla Rappresentativa regionale.

Ultimo aggiornamento: 17:58

