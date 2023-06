MotoGp, trionfo Ducati al Mugello: vince Bagnaia, poi Martin e Zarco. Ottavo Bezzecchi

Giornata perfetta per la Ducati, che al Mugello cala il poker con quattro piloti nelle prime quattro posizioni. A trionfare è il solito Francesco Bagnaia, che, dopo aver vinto anche la gara sprint di sabato, domina fin dal primo giro, resistendo agli assalti di Miller in avvio e allungando nella classifica generale a +21 su Marco Bezzecchi, pilota dell'academy VR46, mai in grado di lottare per le prime posizioni e arrivato solamente ottavo al traguardo.

Sul podio anche Jorge Martin (salito a un insidioso -24 nel Mondiale), secondo, e Johann Zarco, terzo.

Completa il poker Luca Marini, che conquista uno stoico quarto posto nonostante il dolore per la mano fratturata in Francia. Fuori invece Marc Marquez, caduto a pochi giri dal via nel disperato tentativo di restare aggrappato alla zona podio.

Alle spalle del dominio Ducati c'è la Ktm di Brad Binder, quinto dopo aver recuperato dieci posizioni, seguito dall'Aprilia di Aleix Espargaro e dall'altra Ktm di Jack Miller, scivolato in settima posizione dopo una partenza sprint.

Nono e decimo posto invece per altri due italiani, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Delude ancora Fabio Quartararo, soltanto undicesimo e in costante difficoltà con la sua Yamaha.