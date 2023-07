Pallanuoto, il Setterosa batte l'Australia e vince il bronzo ai Mondiali

Il Setterosa ha conquistato il bronzo, l’Italia in acqua ha così almeno una medaglia in ogni disciplina in quel di Fukuoka, Giappone, campionati del mondo: in mezzo al mare, saltando giù da un trampolino, ballando in una

vasca o semplicemente (si fa per dire…) nuotandoci, e ora anche giocandoci con un pallone.

E il Setterosa vinse due volte, una partita dal cuore gonfio. Perché a cavallo fra il secondo e terzo quarto, quando era avanti 9-6, l’Italia di Carlo Silipo che la sta costruendo da due anni in qua, missione Parigi, ha dovuto scontare una “brutalità”. “Brutalità” è un termine che ricorre 35 volte nel regolamento (la parola “nuoto” si trova solo 16); è quel fallo ritenuto violento che assegna alla squadra che lo subisce un tiro di rigore e quattro minuti di superiorità numerica, cioè si gioca in sei contro sette, e il “colpevole” va fuor d’acqua e non rientra più.

E’ stata Capitan Palmieri ad essere trafitta dal cartellino rosso dell’arbitro Schwarz, il solito protagonista che stavolta aveva ragione, il che non sempre è capitato in corso di torneo con l’Italia in acqua. Comunque le compagne della Palmieri hanno capito, perdonato, ed a fine gara (vinta…) hanno circondato Valeria abbracciandola e dedicandole il classico “un capitano, c’è solo un capitano”.

In quel periodo a “Seirosa” l’Italia ha preso il gol sul rigore e poi altri tre, andando una volta in rete.

L’Australia arrivava: una cosa da troncare le gambe e tutto il resto a chiunque. A chiunque non fosse un’azzurra del Setterosa che, tornato a ranghi completi e dunque ricominciando, vinceva il match da podio per la seconda volta.

E’ stata una partita coinvolgente (sventolava un lungo tricolore in tribuna con l’hashtag “#iotifoitalia) come dicono alcuni numeri: 30 reti, 16 per l’Italia, 14 per l’Australia, (5-4, 5-6, 3-1, 3-3 i parziali), 9 rigori (5 per le azzurre, 4 per le australiane, alle quali Caterina Banchelli ne fermava uno), 2 reti ssegnate via Var (all’Australia, c’erano tutte e due).

Di tutto questo bailamme di numeri c’è il 6 che riguarda le reti messe a segno da Roberta Bianconi, premiata come miglior giocatore della partita, quella Roberta Bianconi che, come Chiara Tabani, era in vasca pure l’ultima volta di una medaglia mondiale del Setterosa, il bronzo di Kazan 2015. Dice la Tabani: “A Parigi ci andremo, noi ci andremo: quando soffriamo ci esaltiamo”. Dice la Bianconi: “Non sono io bravissima, lo siamo tutte: siamo cresciute durante il mondiale, il cambio c’è stato contro la Grecia; siamo proprio belle”. Dice la Marletta (5 gol sono suoi, compresi tre rigori perfetti): “Siamo state fantastiche dopo il fatto di Valeria”. Dice Silipo: “E’ una medaglia pesante, il gruppo c’è e ci crede; le ragazze sono state lucide in acqua; c’è carattere; ci mancano davvero piccole cose per salire sul podio più alto. La Bianconi? E’ una da finale, dà tranquillità ad attacco e difesa, è la voce in acqua”.